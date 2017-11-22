На Кіровоградщині оперативники затримали на хабарі у 150 тис грн двох посадовців

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Фото-скрін з оперативного відео затримання посадовців

Першого заступника РДА та заступника голови одного з міст оперативні співробітники Управління захисту економіки в Кіровоградській області, слідчі поліції за процесуального керівництва прокуратури затримали  вчора, 21 листопада.

Було встановлено, що за виділення в оренду земельної ділянки розміром в 600 м2. вищевказані посадовці вимагають 150 тис грн неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Департамент захисту економіки Національної поліції України.

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Зазначається, що підприємець, з якого вимагали хабар, збирався здійснювати господарську діяльність по сортуванню сміття, так як дана земельна ділянка знаходиться на території місцевого сміттєзвалища.

Відео можна переглянути за посиланням ТУТ.

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