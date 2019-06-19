На Кіровоградщині оприлюднили барометр актуальних професій на ринку праці

Відділ організації надання послуг роботодавцям обласного центру зайнятості пропонує ознайомитися з «Барометром професій», який допоможе визначити професії, актуальні на ринку праці.

Професії, які відсутні на ринку праці регіону: бондар, гіпсувальник, видувальник скловиробів, виноградар, гончар, емульсувальник, кресляр, паркетник, ретушер, телеграфіст, квіткарка, ткач, цокольник, цукерник.

Професії, які присутні на підприємствах регіону, але в незначних кількостях: закрійник, верстатник деревообробних верстатів, слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, шліфувальник, тесляр, штукатур, манікюрник, кравець, муляр, електромонтажник з кабельних мереж, перукар (перукар-модельєр), машиніст крана (кранівник), машиніст насосних установок, водій тролейбуса, слюсар-електромонтажник.

Професії, за якими є можливість працевлаштуватись у регіоні: шеф-кухар, слюсар-електрик з ремонту електроустаткування, електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах, маляр, слюсар-інструментальник, слюсар з механоскладальних робіт, верстатник широкого профілю, пекар, фрезерувальник, продавець-консультант, столяр.

Актуальні професії на ринку праці регіону: електрогазозварник, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування, продавець продовольчих і непродовольчих товарів, водій автотранспортних засобів, тракторист, слюсар-ремонтник, електромонтер з експлуатації розподільних мереж, кухар, слюсар-сантехнік, швачка, офіціант.