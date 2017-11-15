На Кіровоградщині першачка зацькували однокласники за те, що матір не взмозі сплачувати благодійні внески

На Кіровоградщині багатодітна мама поскаржилася, що її 7-річного сина ображають та б’ють однокласники.

Матір розповіла, що після батьківських зборів, на яких вона відмовилася сплачувати так звані добровільні благодійні внески, над її сином почали знущатися однолітки. “Дитина часто приходила додому з синцями, розповідаючи, що його б’ють однокласники, проте вчитель ніякої уваги на це не звертав”, – розповідає в сюжеті у програмі “Вікна” на телеканалі СТБ мама Антончика.

На скарги матері класний керівник дитини відреагувала досить спокійно, далі цитуємо: “Ну вийшла дитина, з ким не буває, та деcь ненарoкoм штoвхнули чи зачепили, а дитина cприйняла, щo її б’ють”, а вчителі даного навчального закладу взагалі заперечують факт поборів у класі.

З’ясувати обставини події, розібратися в ситуації та перевірити навчальний заклад пообіцяли у відділі освіти Бобринецької міської ради.

Нагадаємо, в Олександрії проект рішення щодо врегулювання питань батьківської фінансової допомоги в діяльності закладів освіти міста, поданий депутатом від “Солідарності” І.Барановим не був підтриманий депутатською більшістю. Як пояснив міський голова Степан Цапюк, у цьому рішенні немає потреби, оскільки вже є раніше підписане ним же розпорядження про заборону поборів з батьків дітей, які відвідують навчальні заклади. Крім того, за словами мера, такий законопроект взагалі не на часі, оскільки зараз у зв`язку з прийняттям нового Закону України про освіту урядом готуються ряд змін до відповідних освітніх нормативних актів, а тому може статись, що поспіхом прийняте рішення міської ради виявиться суперечливим законам України, ухваленим після цього. «І взагалі, проблеми поборів у нас у місті давно не існує: за весь час до мене надійшла всього одна така скарга від батьків», – оптимістично підсумував міський голова.