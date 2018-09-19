На Кіровоградщині під час обшуку помешкання громадян, працівники поліції вилучили 30 доз опію

2

Працівники управління протидії наркозлочинності поліції області викрило двох осіб, 34-річного чоловіка,  який раніше вже був судимий за вчинення наркозлочинів, та його цівільну  37-річну дружину.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ГУ Національної поліції в Кіровоградській області.

В ході санкціонованого обшуку помешкання за місцем їх проживання,
представниками правоохоронних органів було виявлено та вилучено 30 мл особливо небезпечного наркотичного засобу – опій, та 10 мл ангідриду оцтової кислоти, наркотичну суміш та приладдя для виготовлення опію і 200 грамів марихуани.

Читайте також:  Вихованці хореографічного колективу з Олександрії допомогли багатодітній родині

Наразі  відкрито кримінальне  провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України,
Санкцією статті передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

СТАТТІ ПО ТЕМІБІЛЬШЕ ВІД АВТОРА

БЕЗ КОМЕНТАРІВ