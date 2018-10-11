На Кіровоградщині підприємцям, які відмивали кошти, донарахували податків майже 20 мільйонів гривень

З початку року співробітники податкової міліції області припинили роботу трьох конвертаційних центрів, які в ході нелегальної економічної діяльності ухилялися від сплати податків та відмивали «брудні» кошти. Про це повідомив перший заступник начальника ГО ДФС області Дмитро Афонін під час проведення прес-конференції. Інформує Голос Громади з посиланням на сайт cbn.

На Кіровоградщині знайшли мільйони гривень податків, які намагалися приховати. Таким горе-підприємцям донарахували податків майже на 20 мільйонів гривень, з яких половина вже стягнута в держбюджет.

Загалом, за весь період поточного року відкрили 45 кримінальних проваджень, з яких 30 – важкі та особливо важкі. Як слідство, в результаті відшкодувань збитків державі, бюджет поповнився на 6,2 мільйона гривень та з’явилось на рахунку держави арештоване майно на суму 33,5 мільйона гривень.

До того ж, 26 особам оголосили підозри про скоєння злочинів, направили на розгляд до суду 16 справ та два кримінальних провадження стосовно учасників організованих злочинних груп.