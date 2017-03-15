На Кіровоградщині піймали небезпечного “рибалку”

Вчора, 14 березня на автодорозі «Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка» поліцейські затримали автомобіль «ВАЗ-210990» під керуванням 28-річного мешканця Хмельниччини. Чоловік порушував правила дорожнього руху, але виявилося, що це не єдина його провина, повідомляє прес-служба Національної поліції в Кіровоградській області.

Так, під час візуального огляду салону легковика правоохоронці помітили підозрілі пристрої. На місце події одразу ж було викликано слідчо-оперативну групу Кропивницького відділу полії, адже подія сталася на в’їзді до обласного центру. Після огляду поліція встановила, що чоловік перевозив три предмети, схожі на запали до мін 82 калібру, з маркуванням М-6 3144.

На запитання поліцейських про мету їх зберігання водій відповів, що перевозив предмети для особистих потреб та подальшого використання на риболовлі. Про походження невідомих пристроїв чоловік нічого пояснити не зміг.

Предмети вилучені та направлені на дослідження.

Інформацію про дану подію внесено до Єдиного обліку. Наразі тривають слідчі дії.