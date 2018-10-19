На Кіровоградщині після частування сосисками погіршився стан малолітньої дитини

Споживач, який придбав у магазині сосиски з сиром, після вживання яких погіршився стан здоров’я його дитини, надіслав звернення до Держпродспоживслужби в області для проведення експертизи.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку Держпродспоживслужби в області у facebook.

За результатами перевірки дотримання гігієнічних вимог, сосиски з сиром вищого ґатунку відомої торгової марки, які виготовляє підприємство з м. Житомира, не відповідають допустимим нормам.

Наразі, всі залишки данної продукції, виготовленої 25 серпня 2018 року, вилучені з продажу дирекцією магазину та утилізовані.