На Кіровоградщині після прогулянки з 3-х місячним дитям мати забула немовля на місці розпиття спиртних напоїв

З таким повідомленням до відділу поліції звернулася родичка 33-річної горе-матері.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Нацполіції у Кіровоградській області.

За словами заявниці жінка на підпитку не змогла пояснити, куди поділа дитину. На місце пригоди було негайно направлено слідчо-оперативну групу відділу.

Через годину пошуку поліцейським вдалося встановили місцеперебування зниклої дівчинки. Відносно неї злочинів скоєно не було, однак для проведення медичного обстеження немовля помістили у дитячу обласну лікарню.

Стосовно недолугої матері складено адміністративний протокол.