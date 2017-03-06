Міністр культури Євген Нищук розповів про плани провести восени у Кропивницькому всеукраїнський фестиваль театрального мистецтва. Про це голова Мінкульту повідомив під час прес-конференції у обласному центрі у понеділок, 6 березня, передає Гречка.

Євген Нищук розповів, що на проведення заходу, який, орієнтовно, пройде з 28 вересня по 6 жовтня, виділять близько 7 млн грн. Крім театру, до участі у фестивалі планують долучити інші види мистецтва.

До організації свята планують долучити також менеджмент щорічного фестивалю ГогольFEST — так організатори мають намір запобігти дубляжу мистецьких подій у Кропивницькому.