Сьогодні, 10 березня депутати Кіровоградської обласної ради проголосували за внесення змін до обласної програми цивільного захисту Кіровоградщини на 2016-2020 роки.

Ініціював винесення на розгляд сесії питання голова ОДА Сергій Кузьменко.

Як повідомляє прес-служба Кіровоградської облдержадміністрації, рішення передбачає своєчасне виділення коштів на проведення експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури оповіщення області. Крім цього, планується збільшити на 3 млн. 600 тис. грн. видатки з обласного бюджету для проведення заходів і робіт щодо ліквідації та профілактики африканської чуми свиней та відшкодування збитків, завданих особам внаслідок запровадження карантинних обмежень тварин.

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Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, складає усього 280208,53 тис. грн. (з державного, обласного та місцевих бюджетів, а також власних коштів підприємств). У 2017 році з обласного бюджету на виконання заходів програми передбачається виділення 6208,55 тис. грн.

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