Сьогодні, 10 березня депутати Кіровоградської обласної ради проголосували за внесення змін до обласної програми цивільного захисту Кіровоградщини на 2016-2020 роки.

Ініціював винесення на розгляд сесії питання голова ОДА Сергій Кузьменко.

Як повідомляє прес-служба Кіровоградської облдержадміністрації, рішення передбачає своєчасне виділення коштів на проведення експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури оповіщення області. Крім цього, планується збільшити на 3 млн. 600 тис. грн. видатки з обласного бюджету для проведення заходів і робіт щодо ліквідації та профілактики африканської чуми свиней та відшкодування збитків, завданих особам внаслідок запровадження карантинних обмежень тварин.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, складає усього 280208,53 тис. грн. (з державного, обласного та місцевих бюджетів, а також власних коштів підприємств). У 2017 році з обласного бюджету на виконання заходів програми передбачається виділення 6208,55 тис. грн.