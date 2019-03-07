На Кіровоградщині побільшало охочих пополювати

В обласному управлінні лісового та мисливського господарства на картковому обліку перебувають 23 491 мисливець, але на полювання щорічно виходять близько 6 тисяч. За період минулого року, взявши до уваги, що контрольні картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання обміняли 8 949 осіб, в області стало на 574 мисливці більше.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Мисливство стало популярним видом дозвілля, за сезон 2018/2019рр. проведено 302 полювання, добуто 229 голів парнокопитної дичини (45 голів кабана, 173-козулі, 11-оленя плямистого і благородного).