На Кіровоградщині покарали депутата за неподання електронної декларації

Днями, суд розглянув справу за неподання електронної декларації депутата з Кіровоградщини.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт прокуратури в Кіровоградській області.

Згідно чинним законодавством України передбачена відповідальність за неподання, несвоєчасне подання електронної декларації на офіційному сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, а також за декларування недостовірної інформації.

Наразі, порушнику призначено покарання у виді громадських робіт строком 150 годин, з позбавленням права займати посади в органах місцевого самоврядування строком на один рік.