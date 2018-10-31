На Кіровоградщині покарали депутата за неподання електронної декларації

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Днями, суд розглянув справу за неподання електронної декларації депутата з Кіровоградщини.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт прокуратури  в Кіровоградській області.

Згідно чинним законодавством України передбачена відповідальність за неподання, несвоєчасне подання електронної декларації на офіційному сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, а також за декларування недостовірної інформації.

Наразі, порушнику  призначено покарання у виді громадських робіт строком 150 годин, з позбавленням права займати посади в органах місцевого самоврядування строком на один рік.

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