На Кіровоградщині поліцейські намагаються встановити особу чоловіка, якого збила вантажівка (ФОТО)

Нещодавно в Благовіщенському районі вночі на дорозі Київ – Одеса водій автомобіля ДАФ здійснив наїзд на невідомого, який загинув на місці події. Проте, вже кілька діб поліцейські не можуть встановити особу потерпілого. Про це повідомляє сайт Репортер.

Наразі відомі наступні прикмети: особа чоловічої статі, на вигляд 30-45 р., зріст 160-170 см., середньої тілобудови, волося відсутнє (оголений). Був одягнений в джинсовий піджак синього кольору, штани темно-сірого кольору, кросівки чоного кольору, кофту чорного кольору з капюшоном та светр. На передплічі правої руки мається шрам від опіку.

Якщо вам знайома вищезгадана особа – обов’язково зверніться до відділу поліції.