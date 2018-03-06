На Кіровоградщині поліцейські врятували хлопчика, котрий провалився у заметену снігом яму

9-ти річного хлопчика, котрий провалився у заметену снігом яму, врятували поліцейські на Кіровоградщині. Подія трапилася у Новоархангельському районі. Про це на сторінці у фейсбук розповів керівник поліції області Сергій Кондрашенко сьогодні, 6 березня.

За словами головного поліцейського області, хлопчина зібрався покататися на санчатах, проте чомусь змінив напрямок руху і замість гірки пішов бродити засніженими городами. За деякий час дитина провалилася у триметрову яму, заметену снігом, з якої самостійно вибратися не зміг.

Хлопчик кликав на допомогу, однак його ніхто не чув. На пошуки онука, після того, як він не повернувся з прогулянки, вирушила бабуся, але ніхто з односельців малого не бачив. Тоді жінка викликала поліцеських, які й розпочали пошукові дії малого. У темряві працівники поліції розгледіли дитячі сліди на снігу та за ними дійшли до прірви, з якої було чути дитячий крик про допомогу. Поліцейські самостійно дістали хлопчика з ями, закутали у теплий одяг та доправили додому.