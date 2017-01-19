Нещодавно поліцейськими роти реагування патрульної поліції у селі Дмитрівка Знам’янського району під час профілактичного відпрацювання та нагляду за дорожнім рухом за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль «ВАЗ-2101», під керуванням 41-річного місцевого мешканця. Про це повідомляє прес-служба ВБДР УПД ГУНП в Кіровоградській області.



Під час перевірки реєстраційних документів та звірки з наявними обліками Національної поліції правоохоронці несподівано встановили, що зупинений транспортний засіб з 2011 року розшукується правоохоронцями Дніпропетровщини, як незаконно викрадений.

Наразі інформацію внесено до Єдиного обліку, тривають слідчі дії.