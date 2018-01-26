На Кіровоградщині поліція попереджає про випадки шахрайств

Поліція Кіровоградщини вкотре попереджає про випадки шахрайств, особливо це стосується літніх людей та людей, які користуються мережею інтернет під час розрахунків за товари.

Про це повідомляє прес-служба ГУНП в Кіровоградській області.

“Якщо вам телефонують невідомі, представляючись псевдоправоохоронцями, повідомляють, що з рідними сталася біда та пропонують сплатити певну суму коштів для вирішення проблеми – не поспішайте виконувати ці вимоги. Обов’язково уточніть дані того, хто телефонує, його посаду, звання та підрозділ, у якому він працює, або ж попросіть передати трубку вашому родичу”, – йдеться у повідомленні відомства.

Аби не втрапити “на гачок” до шахраїв, спочатку зателефонуйте своїм рідним та з’ясуйте достовірність інформації, про яку повідомили шахраї. У жодному разі не переводьте на рахунок злочинців гроші.

При здійсненні купівлі через мережу інтернет, уникайте пропозицій з попередньою оплатою. Користуйтеся вже провіреними ресурсами і не довіряйте, на перший погляд, досить “вигідним” пропозиціям та знижкам.

В жодному разі не повідомляйте “продавцеві” конфіденційних платіжних даних (пін-код, термін дії чи номер картки, тризначний код безпеки на зворотному боці, sms-паролі). Не публікуйте на сторінках у соцмережах своїх номерів телефону, які, як правило “прив’язані” до банківської картки. У разі вчинення стосовно вас шахрайських дій, негайно зверніться до поліції з письмовою заявою, а також з повідомленням про скоєння злочину до адміністрації чи служби безпеки веб-ресурсу або банківської установи.