На Кіровоградщині поліція попереджає про випадки шахрайств

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Поліція Кіровоградщини вкотре попереджає про випадки шахрайств, особливо це стосується літніх людей та людей, які користуються мережею інтернет під час розрахунків за товари.

Про це повідомляє прес-служба ГУНП в Кіровоградській області.

“Якщо вам телефонують невідомі, представляючись псевдоправоохоронцями, повідомляють, що з рідними сталася біда та пропонують сплатити певну суму коштів для вирішення проблеми – не поспішайте виконувати ці вимоги. Обов’язково уточніть дані того, хто телефонує, його посаду, звання та підрозділ, у якому він працює, або ж попросіть передати трубку вашому родичу”,  – йдеться у повідомленні відомства.

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Аби не втрапити “на гачок” до шахраїв, спочатку зателефонуйте своїм рідним та з’ясуйте достовірність інформації, про яку повідомили шахраї. У жодному разі не переводьте на рахунок злочинців гроші.

При здійсненні купівлі через мережу інтернет, уникайте пропозицій з попередньою оплатою. Користуйтеся вже провіреними ресурсами і не довіряйте, на перший погляд, досить “вигідним” пропозиціям та знижкам.

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В жодному разі не повідомляйте “продавцеві” конфіденційних платіжних даних (пін-код, термін дії чи номер картки, тризначний код безпеки на зворотному боці, sms-паролі). Не публікуйте на сторінках у соцмережах своїх номерів телефону, які, як правило “прив’язані” до банківської картки. У разі вчинення стосовно вас шахрайських дій, негайно зверніться до поліції з письмовою заявою, а також з повідомленням про скоєння злочину до адміністрації чи служби безпеки веб-ресурсу або банківської установи.

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