На Кіровоградщині поліція за одним заходом «накрила» понад 30 кримінальних авторитетів

Про це повідомляє «Голос Громади» з посиланням на повідомлення, яке розмістив на своїй сторінці у Facebook заступник голови Національної поліції України В`ячеслав Аброськін.

«В Кіровоградській області відбулася сходка так званих кримінальних авторитетів Кіровоградщини.

Приводом для даної «зустрічі на природі» було призначення «смотрящєго» за Світловодськом, і вирішення спірних питань, але все пішло не по їх «затвердженому сценарію», не дивлячись на благословення «злодія в законі» на прізвисько «Хохол».

«Шановному», щойно призначеному наглядачу за Світловодськом, та його «друзям» в кількості більше ніж 30 осіб, таких же «мурчащих» прийшлося лягти мордою у землю.

Ну що ж це «іздєржкі посади». Звикайте», – написав В.Аброськін.