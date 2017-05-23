На Кіровоградщині поліція затримала 13 озброєних юнаків з Київщини

Нещодавно поліцейські Кропивницького отримали інформацію щодо прибуття на територію обласного центру невідомих осіб на трьох автомобілях близько 2 години ночі. Про це повідомляє прес-служба ГУНП в Кіровоградській області.

Так, вже через годину працівниками карного розшуку, патрульної поліції та спецпризначенців КОРДу транспортні засоби було зупинено в центрі міста. В трьох авто перебувало тринадцятеро осіб, віком від 23 до 38 років, мешканці Київщини. Під час огляду багажних відділень, в них було виявлено 7 предметів, зовні схожих на гладкоствольні рушниці, нарізну зброю та засіб для відстрілу гумових куль, а також близько 200 набоїв до них.

Нині громадян доправлено до Кропивницького відділу поліції, де вони дають пояснення, куди саме їхали зі зброєю. Також перевіряється їх причетність до скоєння кримінальних правопорушень.