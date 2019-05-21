На Кіровоградщині понад 12 тисяч безробітних, а переважна їх більшість проживає…

Протягом січня-квітня 2019 року послуги базових центрів зайнятості отримали 23,6 тис. зареєстрованих безробітних, у тому числі 51,7% (12,2 тис. осіб) мешканці сільської місцевості та 48,3 % (11,4 тис. осіб) жителі міських поселень.

Чисельність працевлаштованих за сприянням державної служби зайнятості становила 9751 особу, зокрема 62,4% (6083 особи) мешкали у сільській місцевості та 37,6% (3668 осіб) проживали у міських поселеннях.

Станом на 1 травня 2019 року статус безробітного мали 12,5 тис. осіб, зокрема 45,6% (5,7 тис. осіб) сільські мешканці та 54,4% (6,8 тис. осіб) мешканці міських поселень.

Відділ статистики та прогнозування Кіровоградського обласного центру зайнятості.