На Кіровоградщині популяція фазана та зайця-русака може опинитися під загрозою знищення

Така загроза знищення пов’язана з тим, що випалювання стерні на полях та очерету біля водойм набуло масового характеру, а під час вигорання у зайців-русаків та фазанів дуже малий відсоток порятунку: вони або задихаються, або згорають заживо.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградського обласного управління лісового або мисливського господарства.

Ще одним фактором впливу на зменшення популяції фазанів є популярність полювання на фазана.

Аби захистити дику природу, громадян просять інформувати про випадки підпалів за телефоном (0522) 22-06-03.