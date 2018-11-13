На Кіровоградщині посилили охорону військового арсеналу, у зв’язку з виявленим невідомим безпілотником

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Вчора, 12 листопада, після того як поблизу одного з військових арсеналів у Кіровоградській області засоби радіоелектронної боротьби зафіксували сигнал невстановленого безпілотного літального апарату, командування частини негайно посилило охорону об’єкту.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на прес-службу Генерального штабу ЗСУ.

Про дану подію одразу було повідомлено представників Служби безпеки України та Національної поліції у Кіровоградській області.

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На території об’єкту було проведено перевірку технічної території на наявність сторонніх предметів.

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