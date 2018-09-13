На Кіровоградщині потребують близько 20-ти педагогічних працівників

Роботодавці області потребують 19 працівників за професіями «викладач професійно-технічного навчального закладу», «вихователь», «вихователь-методист», «вчитель з дошкільного виховання». Їх готові взяти на роботу такі підприємства як, Приватне НВО «ДНЗ – спеціалізована школа І-ІІ ступенів-ліцей «Школа Ор-Авнер», ДНЗ №21 «Струмочок», ДНЗ «Кропивницький професійний ліцей. побутового обслуговування» та ін.

Своїм підлеглим роботодавці Кіровоградщини готові платити від «мінімалки» (3723 грн.) до 5,5 тис. гривень.

Наприклад, Олександрійський професійний аграрний ліцей пропонує викладачеві професійно-технічного навчального закладу 4165 гривень на місяць. У той же час, Знам’янська дитяча музична школа ім. М. В. Лисенка запрошує викладача початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів з оплатою праці 3723 гривень. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до посади викладача або вихователя, стажу роботи, специфікою навчального закладу та ОКР освіти.

Актуальними є вакансії для вчителів, вихователів та викладачів у Кіровоградському (10 вакансій), Олександрійському (2 вакансії), Знам’янському (4 вакансія), Добровеличківському (2 вакансії) та Новомиргородському (1 вакансія) районах Кіровоградської області.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.