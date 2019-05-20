На Кіровоградщині потрібні понад 10 інспекторів для виправних установ

За інформацією обласного центру зайнятості на Кіровоградщині не вистачає інспекторів для несення караульної служби на посту охороняємої території.

Так, Державна установа «Кропивницька виправна колонія (№6)» потребує 10 інспекторів. Відкритими є 9 вакансій для молодших інспекторів відділу охорони. Завдання: несення караульної служби на посту охороняємої території; працювати добу через дві, початок робочого дня о 7.30. Що ж до вимог, претенденти повинні мати повну загальну середня освіту та бути придатними до військової служби. Також є вакансія молодшого інспектора відділу нагляду і безпеки. Обов’язки: стежити за дотриманням засудженими встановлених правил поведінки та встановленого розпорядку дня, не допускати контакту засуджених зі сторонніми особами; працювати за графіком доба через дві. Вимоги є аналогічними до вимог молодшого інспектора відділу охорони. Розмір заробітної плати за усіма 10 вакансіями – 6000 грн.

Крім того, є вакансія інспектора (пенітенціарна система) у Державній установі «Устинівський виправний центр (№ 37)». Серед вимог до претендента: вік від 18 років, вища освіта та відсутність судимостей. Роботодавець гарантує забезпечення форменим одягом, соціальне забезпечення згідно з чинним законодавства та безоплатне навчання у вищих навчальних закладах. Позмінний графік роботи. Розмір заробітної плати – 6500 грн.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості та Устинівської районної філії Кіровоградського обласного центру зайнятості.