На Кіровоградщині потрібні понад 10 лікарів ветеринарної медицини

Посада Завдання та обов’язки Заробітна плата

Долинська райдерж лікарня вет медицини

лікар ветеринарної медицини Лікування тварин різних категорій, надання ін’єкцій та щеплень 4 200,00

ТДВ «Колос» (Знам’янський район)

лікар ветеринарної медицини Проведення ветеринарно-санітарного контролю забою тварин. Профілактика та лікування свиней . На співбесіду звертатись до відділу кадрів підприємства 7000,00

фельдшер ветеринарної медицини Фельдшер ветеринарної медицини свинокомплексу. Здійснює заходи щодо профілактики, діагностики та ліквідації інфекційних захворювань тварин. Контроль за ветеринарно-гігієнічним станом у тваринницьких приміщеннях. На співбесіду звертатись до відділу кадрів підприємства 6000,00

ФОП Матвєєва Ніна Михайлівна(Знам’янський район)

лікар ветеринарної медицини Ферма по вирощуванню свиней та овець у с. Сокольники. Профілактика та лікування тварин. Для співбесіди звертатися за телефонами 7-21-29; 0997068751 з 08.00 год. до 17.00 год. та за адресою: с. Петрове, вул. Молодіжна, 8/1 5100,00

ФОП Куземчак Геннадій Васильович (Кропивницький район)

лікар ветеринарної медицини Працювати у ветеринарному кабінеті «Айболіт-кг» (вул. Зінченка, 7). Прийом тварин, надання допомоги, проведення операцій, продаж ветеринарних препаратів. Робочий день з 9-00 до 18-00, вихідні дні за графіком. Без вимог до стажу роботи. Про зустріч домовлятись за телефоном: 066-976-19-98 6000,00

Кіровоградська регіональна державна лабораторія державної служби України з питань безпечності харчових продуктів

лікар ветеринарної медицини (2 вакансії) Ветсанексперт. Працювати у м. Знам’янка. Проводити відбір проб продукції для органолептичних, фізико-хімічних, біохімічних, бактеріоскопічних, радіологічних, паразитологічних та інших досліджень; огляд та ветеринарну експертизу м’яса, інших продуктів забою сільськогосподарських та промислових тварин; радіологічний контроль продукції тваринного і рослинного походження (для овочевого ринку); ветеринарно-санітарну експертизу тваринних та рослинних жирів, грибів, ягід, овочів, фруктів, солінь, борошна. 5 759,00

Головне управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області

лікар ветеринарної медицини (3 вакансії) Лікар ветеринарної медицини відділу державного контролю Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини. Брати участь у здійсненні державного нагляду за тваринами, харчовими продуктами, іншими об’єктами санітарних заходів. Стаж роботи за спеціальністю від 3 років. Бажано досвід роботи в органах державної влади. Знання ПК. За наявності достатнього фонду оплати праці – надбавка за складність та напруженість у роботі та премія у відсотках до посадового окладу. 4 361,00

ТОВ «Колос» (Олександрійський район)

лікар ветеринарної медицини Своєчасно складати звіти тваринництва, проводити ветеринарно-санітарну експертизу тварин. Повинен знати фізіологію тварин, проводити діагностику хвороб та профілактику лікування. Вартість проїзду відшкодовується роботодавцем. Добиратися маршруткою Бам-Косівка. 8000,00

Петрівська районна державна лікарня ветеринарної медицини

Начальник (директор, завідувач та ін.) лікарні (клініки) ветеринарної медицини Керівництво діяльністю лікарні ветеринарної медицини, здійснення контролю за роботою служби ветеринарної медицини, дільниць, пунктів, господарств району. Контроль та організація виконання ветеринарних заходів, щодо профілактики, діагностики, лікування та ліквідації інфекційних хвороб тварин. 6 259,50