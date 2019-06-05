На Кіровоградщині потрібні понад 60 продавців продовольчих товарів

Роботодавці Кіровоградщини пропонують шукачам роботи 65 вакансій за професією Продавець продовольчих товарів».

Якщо Ви хочете працювати за даною професією, але у Вас немає відповідного фаху – служба зайнятості готова Вам допомогти.

У червні поточного року Кіровоградський обласний центр зайнятості має можливість навчити на базі Сумського центру професійно-технічної освіти безробітних громадян професії «Продавець продовольчих товарів». Розпочинається навчання з 6 червня, термін навчання 4,3 міс.

Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.