На Кіровоградщині потяг зіткнувся з причепом, на якому знаходилася бурова установка

Водій вантажного автомобіля з причепом спричинив ДТП на регульованому переїзді перегону Плетений Ташлик – Новоукраїнка. Про це повідомляє сайт регіональної філії “Одеської залізниці” ПАТ “Укрзалізниця”.

Так, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 12 лютого в 01:20. Водій виїхав на переїзд при справно діючій переїзній світловій та звуковій сигналізації, внаслідок чого вантажним поїздом, який рухався зі швидкістю 42 км/год, було збито причеп-трал вантажівки із буровою установкою вагою 25 тон. Зіткнення електровозу з причепом призвело до порушення габариту по парній і непарній коліях та перепалу контактного проводу. ДТП призвело до значних пошкоджень електровозу. На місці події працює комісія регіональної філії.

Внаслідок ДТП на залізничному переїзді затримано 15 поїздів загальним часом на 61 год. 58 хв. З них два пасажирських поїзда №59 Харків – Одеса та №63 Дніпропетровськ – Одеса (на 6 год. 35 хв.), два приміських поїзди (на 22 хв.) та 10 вантажних поїздів (на 55 год.).

Як інформує прес-служба відомства, травмованих немає, а ДТП сталося не з провини працівників філії. О 03:21 рух поїздів було відновлено.