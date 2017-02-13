На Кіровоградщині потяг зіткнувся з причепом, на якому знаходилася бурова установка

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Умовне фото

Водій вантажного автомобіля з причепом спричинив ДТП на регульованому переїзді перегону Плетений Ташлик – Новоукраїнка. Про це повідомляє сайт регіональної філії “Одеської залізниці” ПАТ “Укрзалізниця”.

Так, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 12 лютого в 01:20. Водій виїхав на переїзд при справно діючій переїзній світловій та звуковій сигналізації, внаслідок чого вантажним поїздом, який рухався зі швидкістю 42 км/год, було збито причеп-трал вантажівки із буровою установкою вагою 25 тон. Зіткнення електровозу з причепом призвело до порушення габариту по парній і непарній коліях та перепалу контактного проводу. ДТП призвело до значних пошкоджень електровозу. На місці події працює комісія регіональної філії.

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Внаслідок ДТП на залізничному переїзді затримано 15 поїздів загальним часом на 61 год. 58 хв. З них два пасажирських поїзда №59 Харків – Одеса та №63 Дніпропетровськ – Одеса (на 6 год. 35 хв.), два приміських поїзди (на 22 хв.) та 10 вантажних поїздів (на 55 год.).

Як інформує прес-служба відомства, травмованих немає, а ДТП сталося не з провини працівників філії. О 03:21 рух поїздів було відновлено.

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