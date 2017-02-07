На Кіровоградщині практично завершена реконструкція госпіталю для учасників АТО

Голова ОДА Сергій Кузьменко під час апаратної наради повідомив про завершення робіт по реконструкції обласного госпіталю для інвалідів, ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.

За словами посадовця, під час реконструкції госпіталю був проведений значний обсяг робіт, зокрема, внутрішні ремонти та зовнішнє оздоблення будівлі. Закуплено сучасне медичне обладнання і нові меблі. Профінансовано даний проект було Державним фондом регіонального розвитку, з якого виділено було близько 25 млн. грн.

“На сьогодні усі будівельні роботи в обласному госпіталі ветеранів фактично завершені. Також на завершальному етапі пуско-налагоджувальні роботи із введення в експлуатацію медичного обладнання”, – прокоментував Кузьменко.