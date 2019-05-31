На Кіровоградщині працевлаштовано 112 боржників з виплати аліментів

У січні 2019 року Державна служба зайнятості (Центральний апарат) та Міністерство юстиції України підписали Меморандум про співпрацю.

Його мета – сприяння зайнятості боржників з виплати аліментів та інших осіб, які мають майнові зобов’язання за рішенням суду.

Маємо перші результати роботи в рамках Меморандуму.Упродовж січня-травня 2019 року у рамках виконання Меморандуму служба зайнятості Кіровоградщини працевлаштувала 112 безробітних – боржників з виплати аліментів.

Найпоширеніші професії, за якими відбулось працевлаштування: тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, водій автотранспортних засобів, робітник з благоустрою, підсобний робітник, вантажник, охоронник.