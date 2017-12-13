На Кіровоградщині працівники поліції проводять рейди з охорони лісових хвойних насаджень

Працівники поліції спільно з фахівцями екологічної інспекції лісового та мисливського господарства у передноворічний період будуть проводити рейди з охорони лісових хвойних насаджень.

Про це повідомляє прес-служба ГУНП в Кіровоградській області.

Проведення рейдів також будуть реалізовуватися спільними мобільними групами у складі працівників секторів реагування патрульної поліції, дільничних офіцерів і співробітників Державного агентства лісових ресурсів заходів, спрямованих на виявлення фактів перевезення незаконно вирубаних хвойних насаджень.