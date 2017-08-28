На Кіровоградщині працюватиме пункт габаритно-вагового контролю

За рахунок коштів державного бюджету САД у Кіровоградській області побудувала майданчик для встановлення вагів для контролю перевезень вантажів.

Про це повідомляє прес-служба САД у Кіровоградській області.

Також Служба автомобільних доріг облаштувала місце для відстою транспорту та відпочинку водіїв. Вже встановлено простору альтанку з великим столом та лавками.

Будівництво цього пункту коштувало близько трьох мільйонів гривень.

«Звичайно, цей майданчик – лише крапля в морі. Ми розуміємо, що нам треба більше вагових комплексів, більше цивілізованих місць відпочинку, тому і раді б зробити більше, але виходячи з фінансових можливостей, у цьому році вдалося побудувати лише один майданчик», – пояснив начальник відділу експлуатації Служби автодоріг Олексій Донченко.