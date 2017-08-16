На Кіровоградщині працює “електронна черга” для безробітних

У процесі свого реформування державна служба зайнятості покращує свої сервіси, впроваджує нові сучасні технології. Зокрема, запроваджено такі нові форми, як відеорезюме, відеопрезентація вакансій, он-лай співбесіда, комунікація з шукачами роботи через соціальні мережі тощо.

Так, державною службою зайнятості для осіб, які шукають роботу та безробітних, запроваджено в роботу новий сучасний сервіс «Електронної черги».

Про це повідомили у відділі організації сприяння працевлаштуванню обласного центру зайнятості.

Відтепер за допомогою електронного сервісу в он-лайн режимі можна самостійно записатися як на первинний прийом, так і для отримання консультації до будь-якого центру зайнятості України.

Іншими словами, є можливість до існуючого графіку прийому зарезервувати час для свого відвідування центру зайнятості.

З цією метою за допомогою «Електронної черги» формується талон на відвідування.

Відповідно до сформованого талону для отримання потрібних послуг необхідно звернутися до центру зайнятості відповідно до даних, які зазначені в цьому талоні прийому, а саме: адреса центру зайнятості, дата та час відвідування, номер робочого місця фахівця центру зайнятості.

У разі неможливості роздрукувати сформований талон, необхідно записати: номер талону, дату та час відвідування, номер робочого місця фахівця центру зайнятості.

Послуга електронної черги доступна на порталі Державної служби зайнятості (рубрика «Електронні послуги», підрубрика «Електронної черги реєстрації безробітних»).

Слід зазначити, що сервіс «Електронна черга реєстрації безробітних» значно спростить та оптимізує комунікацію між шукачами роботи та центром зайнятості.