На Кіровоградщині правоохоронці провели навчання із забезпечення безпеки під час футбольних матчів

На Кіровоградщині працівники поліції провели навчання із забезпечення публічної безпеки під час футбольних матчів.

Про це повідомляє прес-служба ГУНП в Кіровоградській області.

За мету було поставлено відпрацювання спільної роботи поліції на служби безпеки спортивних споруд стосовно належного підтримання порядку на стадіонах та прилеглих до них територіях.

Навчання на Кіровоградщині проводились у рамках підготовки правоохоронців до забезпечення правопорядку під час проведення матчів підвищеного ступеню ризику. Відповідно до плану навчання працівниками поліції спільно з керівниками футбольних клубів, стюардами та охороною відпрацьовувалась тактика дій під час приходу до стадіону, розміщення на секторах, вихід після матчу та реагування на протиправні дії глядачів.

Нагадаємо, що відповідно до результатів жеребкування, ФК «Олександрія» зіграє з білоруським БАТЕ. Перші матчі заплановані на 17 серпня, а матчі-відповіді на 24.