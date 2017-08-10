На Кіровоградщині правоохоронці провели навчання із забезпечення безпеки під час футбольних матчів

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На Кіровоградщині працівники поліції провели навчання із забезпечення публічної безпеки під час футбольних матчів.

Про це повідомляє прес-служба ГУНП в Кіровоградській області.

За мету було поставлено відпрацювання спільної роботи поліції на служби безпеки спортивних споруд стосовно належного підтримання порядку на стадіонах та прилеглих до них територіях.

Навчання на Кіровоградщині проводились у рамках підготовки правоохоронців до забезпечення правопорядку під час проведення матчів підвищеного ступеню ризику. Відповідно до плану навчання працівниками поліції спільно з керівниками футбольних клубів, стюардами та охороною відпрацьовувалась тактика дій під час приходу до стадіону, розміщення на секторах, вихід після матчу та реагування на протиправні дії глядачів.

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Нагадаємо, що відповідно до результатів жеребкування, ФК «Олександрія» зіграє з білоруським БАТЕ. Перші матчі заплановані на 17 серпня, а матчі-відповіді на 24.

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