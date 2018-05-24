На Кіровоградщині правоохоронцями викрито двох родичів−наркоділків

Працівники Управління карного розшуку разом з працівниками Служби безпеки України в Кіровоградській області викрили двох родичів 40 та 42 років, які мешкали окремо, не працювали та привертали до себе та своїх друзів увагу дивною поведінкою.

Про це повідомляє прес-служба ГУНП в Кіровоградській області

Після отримання повідомлення, правоохоронцями було здійснено обшук помешкань та вилучення загалом 3 предмета, схожі на пістолет «Флобер», 1 травматичний пістолет, гвинтівку іноземного виробництва, набої до них, два поліетиленові пакунки з речовиною, схожою на метамфетамін, 118 колб із рідиною, схожою на екстракційний опій.

Відкрито кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 309 КК України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту» та ч. 1 ст. 263 КК України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».