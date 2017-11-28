На Кіровоградщині представники Нацполіції агітують випускників вступати до ВНЗ МВС України

На території Кіровоградської області проводяться спільні заходи Головного управління Національної поліції України в Кіровоградській області, загальноосвітніх навчальних закладів та закладі культури Кіровоградщини, а також міськрайонних та районних центрів зайнятості, що спрямовані на професійну орієнтацію випускників ЗНЗ області.

З метою відбору кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, відповідальні особи від територіального підрозділу ГУНП в області за проведення профорієнтаційної роботи, разом з начальником СОВПАПУКЗ ГУНП в Кіровоградській області Оленою Серебренніковою, забезпечують трансляцію презентації умов вступу до ВНЗ МВС у 2018 році для відвідувачів в інформаційних секторах на моніторах та комп’ютерах вільного доступу.

Усього Головним управлінням Національної поліції України в Кіровоградській області заплановано провести 26 інформаційно-просвітницьких заходів з профорієнтаційної роботи у всіх районах Кіровоградщини і, відповідно, охопити ними 3363 (загальна кількість учнів 11- х класів ЗНЗ області) випускника. Дату та час проведення заходів в Олександрії та районі можна переглянути нижче.