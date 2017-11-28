На Кіровоградщині представники Нацполіції агітують випускників вступати до ВНЗ МВС України

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На території Кіровоградської області проводяться спільні заходи Головного управління Національної поліції України в Кіровоградській області, загальноосвітніх навчальних закладів та закладі культури Кіровоградщини, а також міськрайонних та районних центрів зайнятості, що спрямовані на професійну орієнтацію  випускників ЗНЗ області.

З метою відбору кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, відповідальні особи від територіального підрозділу ГУНП в області за проведення профорієнтаційної роботи, разом з начальником СОВПАПУКЗ ГУНП в Кіровоградській області Оленою Серебренніковою, забезпечують трансляцію презентації умов вступу до ВНЗ МВС у 2018 році для відвідувачів в інформаційних секторах на моніторах та комп’ютерах вільного доступу.

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Усього Головним управлінням Національної поліції України в Кіровоградській області заплановано провести 26 інформаційно-просвітницьких заходів з профорієнтаційної роботи у всіх районах Кіровоградщини і, відповідно, охопити ними 3363 (загальна кількість учнів 11- х класів ЗНЗ області) випускника. Дату та час проведення заходів в Олександрії та районі можна переглянути нижче.

20.11.2017 Олександрійський 136 14.00 Районний Будинок культури,

вул. Діброви, 27,

м. Олександрія

 Олександрійське РВП

Іванова Ольга Олександрівна
21.11.2017 м.Олександрія 385 14.00 Міський Палац культури

вул. 6-го Грудня, 2,                             м. Олександрія або

Міський Палац культури «Світлопільський», проспект Соборний, 89,                      м. Олександрія

 Олекандрійський ВП

Ярошенко Іван Дмитрович

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