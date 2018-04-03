На Кіровоградщині презентували інформаційну агенцію

Нову інформаційну агенцію «Центральноукраїнське бюро новин», Central Ukrainian Bureau of News, CBN – http://cbn.com.ua, засновниками якої стали обласні видання «Україна-Центр», «Народне слово» та «Кіровоградська правда», презентували сьогодні, 3 квітня, в Кропивницькому.

За словами директора CBN Вадима Мурованого, агенція надаватиме людям достовірну, актуальну та незалежну інформацію.

Зазначається, що ексклюзивні новини шукатимуть не лише у місті Кропивнциькому, а будуть також укладатися договори про співпрацю й з виданнями районних центрів області, з людьми та інсайдерами.