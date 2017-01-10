Про це сьогодні, 10 січня 2017 року стало відомо на нараді в Кіровоградській ОДА. Так, за рекомендаціями департаменту охорони здоров’я через перевищений епідпоріг захворювання на грип більше десяти районів області продовжать шкільні канікули до понеділка, 16 січня.

Канікули продовжать у Кропивницькому, Олександрії, Світловодському, Бобринецькому, Вільшанському, Голованівському, Долинському, Компаніївському, Новоархангельському, Устинівському, Новомиргородському районах.

Варто зазначити, що сьогодні зранку прес-служба Олександрійської міської ради повідомила про те, що навчання в олександрійських школах розпочненться з 11 січня.