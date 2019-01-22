На Кіровоградщині продовжують розбудовувати мережу ЦНАПів

Нещодавно під керівництвом заступника голови облдержадміністрації Світлани Лобанової відбулась нарада з питання розбудови мережі центрів надання адміністративних послуг ((ЦНАПів) в органах місцевого самоврядування.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

Під час наради обговорювалися основні питання й завдання, які направлені на створення відповідних центрів для надання адмінпослуг населенню.

Кожна громада може запропонувати приміщення для створення самостійного ЦНАПу чи такого, що працюватиме на договірних засадах з міськрайонним Центром, у невеликих громадах можливе міжмуніципальне співробітництво. Кожен варіант буде розглядатися відповідними фахівцями урядової програми.

Будівництво, оренда й ремонт ЦНАПу буде відбуватися коштом місцевого самоврядування територій й ОТГ, частково Мінрегіоном та коштом субвенції на соціально-економічний розвиток територій та ДФРР.

В рамках програми буде закуповуватися обладнання та проводитись навчання працівників.

Для участі у програмі території мають подати заявки до 31 січня 2019 року.

“Розбудова мережі ЦНАПів – є одним із першочергових завдань Уряду на 2019-2020 роки. За ці два роки ми маємо побудувати мережу ЦНАПів, щоб максимально наблизити послуги для населення”, – підкреслила посадовець.