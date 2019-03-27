На Кіровоградщині продовжують встановлювати сонячні електростанції й до кінця 2021 року їх число збільшиться в рази

Днями відбулась понеділкова нарада під керівництвом голови ОДА Сергія Кузьменка та за участі директора профдепартаменту ОДА Олександра Корнюша.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

Під час наради Олександр Конюш повідомив, що у Кіровоградській області функціонує 33 сонячні електростанції в 11 районах та 3 містах загальною потужністю майже 100 МВт. Окрім цього держслужбовець повідомив, що протягом найближчих трьох років в області планується ввести в експлуатацію 46 сонячних електростанцій орієнтовною потужністю до 500 МВт на території 16 районів та 2 міст.

Обсяг електричної енергії, виробленої сонячними станціями, в еквіваленті дозволить замінити 17 млн. куб.метрів природного газу або 600 вагонів вугілля.