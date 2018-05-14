На Кіровоградщині продовжують виявляти кліщів, інфікованих бореліями

Голос Громади раніше вже повідомляв про те, що на Кіровоградщині були виявлені збудники особливо небезпечних інфекцій – кліщі, інфіковані бореліями. Так, 19 квітня фахівцями лабораторії були проведені моніторингові обстеження особливо небезпечних інфекцій на території м. Кропивницький. По вул. Жадова було зібрано 37 екземплярів кліщів, з яких 2 екземпляри були інфіковані бореліями – збудниками хвороби Лайма.

Після обстеження лісопаркової зони м. Кропивницький було зібрано 27 екземплярів кліщів, з яких 8 екземплярів також виявилися інфікованими бореліями; район дитячої міської лікарні «Добруджа», із 38-ми екземплярів кліщів – п’ять виявилися інфіковані бореліями. Про це повідомив Кіровоградський обласний лабораторний центр.