На Кіровоградщині прогнозують погіршення погодних умов

За прогнозами синоптиків на Кіровоградщині очікується різке погіршення погодних умов.

Згідно інформації Гідрометцентру, внаслідок впливу активного циклону в Україні очікуються складні погодні умови. Вже вдень 8 лютого в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Черкаській, а також і у Кіровоградській областях сильні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу. Повідомляє прес-служба САД в Кіровоградській області.

“Такі погодні умови можуть призвести до порушення, обмеження та припинення руху транспорту на окремих ділянках доріг. На дорогах посилено працюватиме дорожня техніка, тож водіям варто бути уважними і не перевищувати допустимої швидкості, а також утриматися від ризикованих маневрів”, – йдеться у повідомленні Служби автомобільних доріг.