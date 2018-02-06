На Кіровоградщині прогнозують погіршення погодних умов

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За прогнозами синоптиків на Кіровоградщині очікується різке погіршення погодних умов.

Згідно інформації Гідрометцентру, внаслідок впливу активного циклону в Україні очікуються складні погодні умови. Вже вдень 8 лютого в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Черкаській, а також і у Кіровоградській областях сильні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу. Повідомляє прес-служба САД в Кіровоградській області.

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“Такі погодні умови можуть призвести  до порушення, обмеження та припинення руху транспорту на окремих ділянках доріг. На дорогах посилено працюватиме дорожня техніка, тож водіям варто бути уважними і не перевищувати допустимої швидкості, а також утриматися від ризикованих маневрів”,  – йдеться у повідомленні Служби автомобільних доріг.

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