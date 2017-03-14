Прокуратура Кіровоградської області провела перевірку стану дотримання прав затриманих, ув’язнених та адмінарештованих осіб у спеціальних установах Національної поліції. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Так, перевірки засвідчили наявність низки порушень вимог законодавства в частині функціонування кімнат для затриманих та доставлених до чергових частин територіальних органів поліції, їх неналежного матеріально-побутового та медико-санітарного забезпечення, порушення облікової дисципліни утримуваних осіб та порушення умов роздільного тримання під розміщення осіб у камерах, порушення санітарно-технічного стану ізоляторів.

Крім цього, перевіркою було виявлено непоодинокі факти адміністративного затримання та доставлення осіб до приміщень територіальних органів поліції без складання адмінпротоколів, а також не внесення фактів перебування громадян у приміщеннях поліції до відповідного журналу.

На усунення виявлених порушень законодавства прокуратурою області загалом внесено 19 вказівок, у тому числі одну вказівку скеровано керівнику Національної поліції України. Документи прокурорського реагування перебувають на розгляді.

Нагадаємо, що Олександрія є єдиним містом в області, де немає ізолятору тимчасового утримання.