На Кіровоградщині пропонують представникам громадськості зареєструватися спостерігачами для проведення ЗНО

78

Цьогоріч представникам громадськості пропонують долучитися до проведення зовнішнього незалежного оцінювання в Кіровоградській області. Так Одеський регіональний центр оцінювання якості освіти запрошує представників громадськості  – громадські організації, засоби масової інформації, піклувальні ради та батьківські комітети закладів загальної середньої освіти зареєструватися громадськими спостерігачами за проведенням ЗНО-2018.

Повідомляє прес-служба Кіровоградської ОДА.

Для реєстрації представникам громадськості та ЗМІ необхідно надати до координаторів ОРЦОЯО з питань громадського спостереження наступні документи: подання суб’єктів громадського спостереження, яке скріплюється печаткою відповідного органу (організації чи закладу освіти); письмові зобов’язання осіб, зазначених у поданні, дотримуватися визначених Положенням  прав та обов’язків громадського спостерігача; копію документа, який посвідчує особу; письмові згоди осіб, вказаних у поданні, на обробку персональних даних, оформлені відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

Координатором ОРЦОЯО з питань громадського спостереження є завідувач відділу зовнішнього незалежного оцінювання КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. В.О. Сухомлинського» Ліна Миколаївна Бутенко. Адреса: 25013, м. Кропивницький, вул. Полтавська, 35 каб. № 39. Контактний телефон: (0522) 24-32-04, 066-316-03-13.

СТАТТІ ПО ТЕМІБІЛЬШЕ ВІД АВТОРА

БЕЗ КОМЕНТАРІВ