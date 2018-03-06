На Кіровоградщині пропонують представникам громадськості зареєструватися спостерігачами для проведення ЗНО

Цьогоріч представникам громадськості пропонують долучитися до проведення зовнішнього незалежного оцінювання в Кіровоградській області. Так Одеський регіональний центр оцінювання якості освіти запрошує представників громадськості – громадські організації, засоби масової інформації, піклувальні ради та батьківські комітети закладів загальної середньої освіти зареєструватися громадськими спостерігачами за проведенням ЗНО-2018.

Повідомляє прес-служба Кіровоградської ОДА.

Для реєстрації представникам громадськості та ЗМІ необхідно надати до координаторів ОРЦОЯО з питань громадського спостереження наступні документи: подання суб’єктів громадського спостереження, яке скріплюється печаткою відповідного органу (організації чи закладу освіти); письмові зобов’язання осіб, зазначених у поданні, дотримуватися визначених Положенням прав та обов’язків громадського спостерігача; копію документа, який посвідчує особу; письмові згоди осіб, вказаних у поданні, на обробку персональних даних, оформлені відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних”.