Вчора, 15 лютого на маршруті електрички Знам’янка-Одеса провідниці були змушені приймати пологи. Про це повідомляє сюжет програми ТСН.

Так, на відрізку між Кропивницьким та малою Тимошівкою 23 річна мати вже 4-х дітей Анастасія Нікітіна почала народжувати і повідомила про це чоловіка, який уже в свою чергу покликав провідниць. На допомогу породіллі їх прийшло одразу четверо. До станції ж не доїхали буквально 3 хвилини.

Провідниці грамотно та професійно розташували молоду маму на сидінні та без ускладнень прийняли пологи. По прибуттю на станцію уже чекала швидка. Під аплодисменти новонароджену і маму посадили в машину та доправили до Новоукраїнської районної лікарні.

Маля народилось доношеним, без патологій у вазі 3 кілограми 350 грам. Назвали дівчинку Катериною. Працівниць залізниці в свою чергу за швидке та вчасне надання допомоги нагородять грамотами.