Вчора, 15 лютого на маршруті електрички Знам’янка-Одеса провідниці були змушені приймати пологи. Про це повідомляє сюжет програми ТСН.

Так, на відрізку між Кропивницьким та малою Тимошівкою 23 річна мати вже 4-х дітей Анастасія Нікітіна почала народжувати і повідомила про це чоловіка, який уже в свою чергу покликав провідниць. На допомогу породіллі їх прийшло одразу четверо. До станції ж не доїхали буквально 3 хвилини.

Читайте також:  В Олександрійській міськраді директори шкіл розповіли про роботу твердопаливних котелень

Провідниці грамотно та професійно розташували молоду маму на сидінні та без ускладнень прийняли пологи. По прибуттю на станцію уже чекала швидка. Під аплодисменти новонароджену і маму посадили в машину та доправили до Новоукраїнської районної лікарні.

Маля народилось доношеним, без патологій у вазі 3 кілограми 350 грам. Назвали дівчинку Катериною. Працівниць залізниці в свою чергу за швидке та вчасне надання допомоги нагородять грамотами.

Читайте також:  Найбільше міста та села Кіровоградщини забезпечені лікарями-стоматологами, але є дефіцит інших фахівців

СТАТТІ ПО ТЕМІБІЛЬШЕ ВІД АВТОРА

БЕЗ КОМЕНТАРІВ