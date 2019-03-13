На Кіровоградщині «прикрили» мережу незаконних АЗС, які діяли у трьох районах області

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Прокуратура Кіровоградської області припинила діяльність автозаправної станції, яка здійснювала продаж незаконного пального у трьох районах області.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Прокуратури у Кіровоградській області.

У результаті проведення обшуків на чотирьох АЗС та одній нафтобазі виявлено та вилучено пального в загальній кількості 197 тисяч літрів, вартість якого складає близько 5,9 мільйона гривень.

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Наразі триває досудове розслідування.

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