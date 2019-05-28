На Кіровоградщині примусово видворять іноземця з Узбекистану

У Миколаївський пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства поміщено громадянина Республіки Узбекистан, якого після процедури ідентифікації буде примусово видворено на батьківщину.

Туди його доставили працівники підрозділів Управління Державної міграційної служби в Кіровоградській області та Головного управління Національної поліції.

У 2018 році 35-річного іноземця працівники підрозділу міграційної служби притягали до адміністративної відповідальності та було прийнято рішення про примусове повернення. Рішення чоловік не виконав, а проживав незаконно у Добровеличківському районі на Кіровоградщині він з 2013 року у своєї співмешканки.

У рамках профілактичних заходів “Мігрант” неврегульованого мігранта було виявлено повторно. Оскільки іноземець втратив свій паспорт, суд задовольнив позов міграційників та помістив його до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства з метою документування його консульською установою та подальшої реалізації рішення суду про примусове видворення.

Загалом, за понад 2 місяці проведення операції “Мігрант” на Кіровоградщині до ПТПІ поміщено 2 іноземців та ще 3 громадян інших держав примусово видворено до країн походження.