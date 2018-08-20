На Кіровоградщині результати роботи «таємного покупця» показали, що не в усіх районах «Доступні ліки» є доступними

За результатами роботи «таємного покупця», які підсумували та провели працівники обласного контактного центру, ліки за урядовою програмою «Доступні ліки» без перешкод можна отримати у Кіровоградському, Маловисківському, Новгородківському районах, а також у місті Олександрія.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Гречка.

А вже у Вільшанському, Компаніївському, Світловодському районах та в місті Світловодськ «покупцю» сказали, що безкоштовних ліків немає через брак фінансування.