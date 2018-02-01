На Кіровоградщині розпочав функціонування новий веб-портал центру зайнятості

Сьогодні, 01 лютого, розпочав функціонування новий веб-портал Кіровоградського обласного центру зайнятості.

Регіональна веб-сторінка Інтернет-ресурсу Державної служби зайнятості має назву «Єдине соціальне середовище зайнятості». Новий веб-портал створений з метою забезпечення висвітлення процесів, які відбуваються на регіональному ринку праці, а також надання інформаційних та інших послуг громадськості та ЗМІ.

Робота нового Інтернет-ресурсу регламентується відповідно до законів України «Про зайнятість населення», «Про Національну програму інформатизації» та «Про інформацію» і створена на виконання наказу Державної служби зайнятості (Центрального апарату) від 04.01.2018 року № 1 «Про забезпечення відкритості у діяльності державної служби зайнятості засобами Інтернет-ресурсу «Єдине соціальне середовище зайнятості».