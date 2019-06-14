На Кіровоградщині розпочався другий етап відбору «Поліцейський офіцер громади»

Голос Громади раніше повідомляв про те, що у рамках проекту «Поліцейський офіцер громади» поліція Кіровоградщини підписала меморандум про співпрацю з ОТГ.

Кіровоградська область стала другим регіоном у країні, де розпочалося впровадження пілотного проекту «Поліцейський офіцер громади».

Так, перший етап відбору – тестування – успішно пройшли 39 правоохоронців.

На даний час з ними проводить співбесіди спеціальна комісія у складі представників Департаменту превентивної діяльності Нацполіції України, Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, територіальних громад та проекту технічної допомоги ІСІТАР.

Надалі кандидати обрані комісією приступлять до проходження спеціального курсу підготовки, після чого розпочнуть службу на нових посадах.

Наразі вже 13 громад спільно з поліцією беруть участь у його реалізації.

Інформує Голос Громади з посиланням на сайт ГУНП в Кіровоградській області.