На Кіровоградщині розпочався другий етап відбору «Поліцейський офіцер громади»

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Голос Громади раніше повідомляв про те, що у рамках проекту «Поліцейський офіцер громади» поліція Кіровоградщини підписала меморандум про співпрацю з ОТГ.
Кіровоградська область стала другим регіоном у країні, де розпочалося впровадження пілотного проекту «Поліцейський офіцер громади».

Так, перший етап відбору – тестування – успішно пройшли 39 правоохоронців.

На даний час  з ними проводить співбесіди спеціальна комісія у складі представників Департаменту превентивної діяльності Нацполіції України, Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, територіальних громад та проекту технічної допомоги ІСІТАР.

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Надалі кандидати обрані комісією приступлять до проходження спеціального курсу підготовки, після чого розпочнуть службу на нових посадах.

Наразі вже 13 громад спільно з поліцією беруть участь у його реалізації.

Інформує Голос Громади з посиланням на сайт ГУНП в Кіровоградській області.

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