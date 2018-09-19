На Кіровоградщині розпочався конкурсний відбір на посади дільничних офіцерів

У понеділок, 17 вересня, на Кіровоградщині розпочався прийом оnline-анкет та документів на посади дільничних офіцерів поліції у територіальних підрозділах.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ГУ Національної поліції в Кіровоградській області.

Усі кандидати, які пройдуть всі етапи конкурсного відбору та навчання, працюватимуть дільничними у новостворених територіальних громадах», – зауважив Олексій Миколайович.

Вакансії відкриті у Маловисківському та Новоукраїнському відділах, Добровеличківському і Бобринецькому відділеннях та Кіровоградському і Олександрійському районних відділеннях поліції.

Прийом оnline-анкет та документів триває до 5 жовтня 2018року.

Детальніше ознайомитись із вимогами конкурсу та заповнити оnline-анкети можна за посиланням.