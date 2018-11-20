На Кіровоградщині розпочався процес висування кандидатів на вибори в ОТГ, що відбудуться 23 грудня.

Вчора, 19 грудня, в Україні, зокрема й на Кіровоградщині, в Попельнастівській та Піщанобрідській сільських об’єднаних територіальних громадах розпочався процес висування кандидатів у депутати – кандидатів на посаду сільського голови на виборах в ОТГ, що відбудуться 23 грудня 2018 й будуть проходити вперше.

Інформує Голос Громади.

До складу Попельнастівської сільської ОТГ буде входити три сільських ради (в майбутньому – старостинських округи) із загальною чисельністю населення 2057 чоловік. У свою чергу, Піщанобрідська сільська ОТГ складається з трьох об’єднаних рад та 4231 місцевого жителя.

Нагадаємо, що в грудні місяці вибори відбудуться загалом у 123 об’єднаних територіальних громадах, де зможуть взяти участь понад 685 тисяч виборців.

18 громадських організацій будуть офіційними спостерігачами на даних виборах.